Украину охватил туман, значительного загрязнения воздуха нет – метеорологи

По всей Украине ожидается облачная и местами солнечная погода со средней температурой +15, +16 градусов по Цельсию, в частности и в Киеве.

Наиболее тепло в субботу, 26 октября, будет на Закарпатье / УНИАН

В первой половине дня субботы, 26 октября, в большинстве областей ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. В связи с этим, метеорологи объявили желтый уровень опасности.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

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По всей Украине ожидается облачная и местами солнечная погода со средней температурой +15, +16 градусов по Цельсию, в частности и в Киеве.

Наиболее тепло в субботу, 26 октября, будет на Закарпатье – +21 градус по Цельсию днем.

Ночью температура воздуха снизится до +6, +8 градусов по Цельсию.

По состоянию на 26 октября значительных превышений уровней загрязнения воздуха не зафиксировано, говорится в сообщении ГСЧС.

Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.

Как сообщал УНИАН, министерство энергетики и защиты окружающей среды призывают население не сжигать листья, что приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы.