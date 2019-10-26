Украину охватил туман, значительного загрязнения воздуха нет – метеорологи
По всей Украине ожидается облачная и местами солнечная погода со средней температурой +15, +16 градусов по Цельсию, в частности и в Киеве.
В первой половине дня субботы, 26 октября, в большинстве областей ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. В связи с этим, метеорологи объявили желтый уровень опасности.
Об этом пишет Укргидрометцентр.
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По всей Украине ожидается облачная и местами солнечная погода со средней температурой +15, +16 градусов по Цельсию, в частности и в Киеве.
Наиболее тепло в субботу, 26 октября, будет на Закарпатье – +21 градус по Цельсию днем.
Ночью температура воздуха снизится до +6, +8 градусов по Цельсию.
По состоянию на 26 октября значительных превышений уровней загрязнения воздуха не зафиксировано, говорится в сообщении ГСЧС.
Незначительные превышения предельно допустимых концентраций имеют место только в Днепре, Одессе, Кривом Роге, Львове и Каменском.
Как сообщал УНИАН, министерство энергетики и защиты окружающей среды призывают население не сжигать листья, что приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы.
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