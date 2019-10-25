Невидимый Киев: в сети делятся фотографиями тумана в столице
Синоптики прогнозируют, что туман в Украине будет держаться еще несколько дней.
В последние дни Киев окутал густой туман.
Погода на выходные: в Украине без осадков, местами немного похолодает (карта)
В КГГА и Укргидрометцентре сообщают, что над Киевом не задымленность, а так называемая "температурная инверсия". Днем воздух прогревается, ночью он холодный, и при условии 100% влажности появляется туман.
Синоптики прогнозируют, что туман в Украине будет держаться еще несколько дней, погода улучшится 28-29 октября.
Тем временем пользователи соцсетей активно делятся фотографиями дымки в столице.
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