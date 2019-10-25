Невидимый Киев: в сети делятся фотографиями тумана в столице

13:57, 25 октября 2019
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Синоптики прогнозируют, что туман в Украине будет держаться еще несколько дней.

Киев окутал густой туман / www.instagram.com/kialu/
Киев окутал густой туман / www.instagram.com/kialu/

В последние дни Киев окутал густой туман.

Погода на выходные: в Украине без осадков, местами немного похолодает (карта)

В КГГА и Укргидрометцентре сообщают, что над Киевом не задымленность, а так называемая "температурная инверсия". Днем воздух прогревается, ночью он холодный, и при условии 100% влажности появляется туман. 

Синоптики прогнозируют, что туман в Украине будет держаться еще несколько дней, погода улучшится 28-29 октября.

Тем временем пользователи соцсетей активно делятся фотографиями дымки в столице.

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Теги: #Киев#погода#туман
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