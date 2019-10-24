Первый уровень опасности: синоптики предупредили о тумане в Украине 25 октября
Видимость ухудшится до 200-500 м.
В первой половине дня 25 октября по всей Украине ожидается туман, объявлен I уровень опасности.
Во многих областях Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"В первой половине дня 25 октября в Украине туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за сильного тумана в семи морских портах Украины введены ограничения на лоцманскую проводку и грузовые операции с зерновыми. ограничения на лоцманскую проводку судов введены в портах "Пивденный", "Николаев", "Ольвия" и "Скадовск". Ограничения на грузовые операции с зерновыми введены в портах "Одесса", "Херсон" и "Рени".
Кроме того, аэропорт "Киев" имени Сикорского из-за сильного тумана и низкой видимости отменил несколько рейсов, которые должны были вылететь в среду, 23 октября.
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