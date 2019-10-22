В Украине сегодня без осадков, местами температура до +24° (карта)

08:04, 22 октября 2019
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Теплее всего будет в западных областях.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 октября, в Украине будет солнечно и тепло.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +6°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +8°, днем до +21°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +24°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +6°, днем до +23°.

Прогноз на 22 октября / УНИАН
Прогноз на 22 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 октября - Якова Алфеева Апостола. Белый снег на Якова - на добро. С Якова студеного холод крыльями машет. Не тот снег, что метет, а тот, что сверху идет. Если на Якова выпадет первый снег, то до зимы еще сорок дней.

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Теги: #погода
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