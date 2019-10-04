Заморозки, снег и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Заморозки ожидаются в ночь на 8 октября.

В Украину идут заморозки / moldova24.net

В четвер, 3 октября, в Украину пришел атмосферный фронт, который ухудшит синоптическую ситуацию в стране.

Читайте также Украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"Этот атмосферный фронт над Украиной будет проходить с 3 по 5 октября, он принесет дожди разной интенсивности - от умеренных до грозовых, а также порывистый ветер, скорость которого будет достигать 12-15 метров в секунду. Этот атмосферный фронт принесет в Украину холодный воздух. Дневная температура опустится до 10-15 градусов тепла. А 6 и 7 октября упадет до отметок 8-9 градусов", - сообщила она.

По словам синоптика, в Карпатах в эти дни может выпасть мокрый снег. Впрочем, до 10 октября существенных осадков в Украине не ожидается. А 10 октября вместе с дождями придет незначительное потепление.

Синоптик также добавила, что в ночь на 8 октября в западных, центральных и северных областях Украины возможны заморозки.

Напомним, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.