Заморозки, снег и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

13:57, 4 октября 2019
645
0

Заморозки ожидаются в ночь на 8 октября.

В Украину идут заморозки / moldova24.net
В Украину идут заморозки / moldova24.net

В четвер, 3 октября, в Украину пришел атмосферный фронт, который ухудшит синоптическую ситуацию в стране.

Украинцев предупреждают о высоком уровне пожарной опасности

Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"Этот атмосферный фронт над Украиной будет проходить с 3 по 5 октября, он принесет дожди разной интенсивности - от умеренных до грозовых, а также порывистый ветер, скорость которого будет достигать 12-15 метров в секунду. Этот атмосферный фронт принесет в Украину холодный воздух. Дневная температура опустится до 10-15 градусов тепла. А 6 и 7 октября упадет до отметок 8-9 градусов", - сообщила она.

По словам синоптика, в Карпатах в эти дни может выпасть мокрый снег. Впрочем, до 10 октября существенных осадков в Украине не ожидается. А 10 октября вместе с дождями придет незначительное потепление.

Синоптик также добавила, что в ночь на 8 октября в западных, центральных и северных областях Украины возможны заморозки.

Напомним, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#дождь#заморозки
Читайте также
Шторм "Лоренцо" принес непогоду в Ирландию Шторм "Лоренцо" принес непогоду в Ирландию
Жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее стали 10 человек Жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее стали 10 человек
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +14° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +14°
На Южную Корею обрушился тропический шторм "Митаг" На Южную Корею обрушился тропический шторм "Митаг"
В индийском штате Бихар жертвами наводнения стали 42 человека В индийском штате Бихар жертвами наводнения стали 42 человека
Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на завтра Дожди и похолодание: появился прогноз погоды в Украине на завтра
В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
57 %
755 мм
7.5 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять