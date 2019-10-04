Заморозки, снег и сильный ветер: появился прогноз погоды в Украине на ближайшие дни
Заморозки ожидаются в ночь на 8 октября.
В четвер, 3 октября, в Украину пришел атмосферный фронт, который ухудшит синоптическую ситуацию в стране.
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Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
"Этот атмосферный фронт над Украиной будет проходить с 3 по 5 октября, он принесет дожди разной интенсивности - от умеренных до грозовых, а также порывистый ветер, скорость которого будет достигать 12-15 метров в секунду. Этот атмосферный фронт принесет в Украину холодный воздух. Дневная температура опустится до 10-15 градусов тепла. А 6 и 7 октября упадет до отметок 8-9 градусов", - сообщила она.
По словам синоптика, в Карпатах в эти дни может выпасть мокрый снег. Впрочем, до 10 октября существенных осадков в Украине не ожидается. А 10 октября вместе с дождями придет незначительное потепление.
Синоптик также добавила, что в ночь на 8 октября в западных, центральных и северных областях Украины возможны заморозки.
Напомним, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.
Погода в Украине
- Винница+11°... +6°
- Днепр+19°... +10°
- Донецк+25°... +15°
- Житомир+13°... +5°
- Запорожье+23°... +9°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+13°... +7°
- Кировоград+14°... +7°
- Луганск+26°... +16°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+11°... +3°
- Николаев+18°... +9°
- Одесса+16°... +10°
- Полтава+15°... +8°
- Ровно+12°... +5°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+12°... +3°
- Харьков+19°... +9°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+13°... +8°
- Чернигов+14°... +6°
- Черновцы+12°... +5°