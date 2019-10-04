В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)
Теплая погода сохранится на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.
В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности
Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +9°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +9°, днем до +27°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +14°.
В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 4 октября - Кондрата. Погода в этот день продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер - к холодной зиме.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +4°
- Днепр+22°... +10°
- Донецк+26°... +14°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+22°... +10°
- Ивано-Франковск+12°... +4°
- Киев+13°... +6°
- Кировоград+13°... +7°
- Луганск+26°... +15°
- Луцк+12°... +6°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+20°... +9°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+12°... +6°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+14°... +7°
- Тернополь+12°... +4°
- Харьков+21°... +10°
- Херсон+22°... +10°
- Хмельницкий+11°... +5°
- Черкассы+13°... +7°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+13°... +6°
Виргиния, США
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Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
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Видимость:16 км
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