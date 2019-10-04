В Украине сегодня похолодает и пройдут дожди (карта)

08:04, 4 октября 2019
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Теплая погода сохранится на юге и востоке.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 4 октября, в Украине местами пройдут дожди, на юге температура до +27°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке практически без осадков, температура ночью до +9°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до +9°, днем до +27°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +14°.

В северных областях пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +15°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°.

Прогноз на 4 октября / УНИАН
Прогноз на 4 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 4 октября - Кондрата. Погода в этот день продержится без изменений четыре недели. Резкий северный ветер - к холодной зиме.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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