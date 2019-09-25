В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности

15:28, 25 сентября 2019
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Пожарная опасность удержится до 27 сентября.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua

В течение 25-27 сентября почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25-27 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, над индонезийской провинцией Джамби небо окрасилось в необычный красный цвет из-за дыма от лесных пожаров.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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