В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности

Пожарная опасность удержится до 27 сентября.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua

В течение 25-27 сентября почти по всей Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Читайте также Синоптики предупреждают о заморозках в отдельных областях Украины

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"25-27 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, над индонезийской провинцией Джамби небо окрасилось в необычный красный цвет из-за дыма от лесных пожаров.