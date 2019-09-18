Завтра в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 18 сентября 2019
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Прохладнее всего будет в западных и северных областях.

Завтра местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +22°.

В Украине выпал первый снег (фото)

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +22°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +15°.

В северных областях ожидаются ливни. Температура ночью до +3°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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