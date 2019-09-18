Завтра в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет в западных и северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 19 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +22°.
В Украине выпал первый снег (фото)
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +16°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +22°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +3°, днем до +15°.
В северных областях ожидаются ливни. Температура ночью до +3°, днем до +15°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с сегодняшнего дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+14°... +5°
- Днепр+17°... +7°
- Донецк+19°... +6°
- Житомир+13°... +6°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+14°... +7°
- Кировоград+17°... +6°
- Луганск+20°... +7°
- Луцк+13°... +5°
- Львов+13°... +4°
- Николаев+21°... +8°
- Одесса+21°... +9°
- Полтава+17°... +7°
- Ровно+11°... +4°
- Симферополь+26°... +7°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+16°... +6°
- Херсон+21°... +8°
- Хмельницкий+13°... +6°
- Черкассы+16°... +4°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+16°... +6°