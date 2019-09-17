Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

Пожарная опасность ожидается до 20 сентября.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua

В течение наближчих дней по всей Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17-20 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.