Украинцев предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

09:42, 17 сентября 2019
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Пожарная опасность ожидается до 20 сентября.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua
Синоптики предупреждают о пожарной опасности / galinfo.com.ua

В течение наближчих дней по всей Украине ожидается высокий уровень пожарной опасности.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"17-20 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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