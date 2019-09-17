В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)

08:03, 17 сентября 2019
21
0

В большинстве регионов сегодня будет прохладно.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.

Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)

Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +25°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +20°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +6°, днем до +20°. В центре практически без осадков, температура ночью до +7°, днем до +22°.

Прогноз на 17 сентября / УНИАН
Прогноз на 17 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 сентября - Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура до +20° В Киеве сегодня без осадков, температура до +20°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)
Возможны заморозки: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни Возможны заморозки: синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта) Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности В Украине сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +23° В Киеве сегодня без осадков, днем потеплеет до +23°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге потеплеет до +28° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге потеплеет до +28° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
78 %
754 мм
4.2 м/с
18 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять