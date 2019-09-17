В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)
В большинстве регионов сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +25°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +20°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +6°, днем до +20°. В центре практически без осадков, температура ночью до +7°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 17 сентября - Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+20°... +9°
- Днепр+18°... +12°
- Донецк+23°... +8°
- Житомир+19°... +8°
- Запорожье+21°... +13°
- Ивано-Франковск+16°... +7°
- Киев+20°... +10°
- Кировоград+23°... +11°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+18°... +6°
- Львов+16°... +5°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+23°... +16°
- Полтава+21°... +10°
- Ровно+17°... +5°
- Симферополь+23°... +14°
- Сумы+19°... +8°
- Тернополь+17°... +7°
- Харьков+21°... +9°
- Херсон+24°... +15°
- Хмельницкий+20°... +9°
- Черкассы+22°... +8°
- Чернигов+18°... +5°
- Черновцы+15°... +9°