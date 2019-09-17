В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +25° (карта)

В большинстве регионов сегодня будет прохладно.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +25°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +20°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +6°, днем до +20°. В центре практически без осадков, температура ночью до +7°, днем до +22°.

Прогноз на 17 сентября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 сентября - Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара.

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