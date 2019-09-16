Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.
Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +25°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +20°.
В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +6°, днем до +20°. В центре практически без осадков, температура ночью до +7°, днем до +22°.
Согласно народному прогнозу, 17 сентября - Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+25°... +9°
- Днепр+26°... +14°
- Донецк+25°... +11°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+25°... +11°
- Ивано-Франковск+25°... +9°
- Киев+24°... +12°
- Кировоград+26°... +11°
- Луганск+26°... +13°
- Луцк+20°... +7°
- Львов+20°... +8°
- Николаев+26°... +13°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+19°... +7°
- Симферополь+24°... +11°
- Сумы+21°... +10°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+25°... +12°
- Херсон+25°... +12°
- Хмельницкий+25°... +11°
- Черкассы+25°... +10°
- Чернигов+23°... +8°
- Черновцы+26°... +12°