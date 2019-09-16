Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 16 сентября 2019
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Теплее всего будет на юге.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 сентября, в Украине местами пройдут дожди, местами температура до +25°.

Погода на неделю: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +8°, днем до +23°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +25°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +20°.

В северных областях будет солнечно. Температура ночью до +6°, днем до +20°. В центре практически без осадков, температура ночью до +7°, днем до +22°.

Согласно народному прогнозу, 17 сентября - Вавилы, священномученика, Иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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