Семь человек стали жертвами паводка во Вьетнаме
Пять человек пострадали.
Жертвами паводка, вызванного сильными дождями, на севере Вьетнама стали семь человек.
В Южной Дакоте пронесся мощный торнадо (видео)
Один человек числится пропавшим без вести, а пятеро пострадали, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Из-за непогоды пострадало большое количество дорог и мостов в провинциях Тхайнгуен, Туенкуанг, Хазянг, Каобанг. Также было разрушено более 80 домов и уничтожено свыше 1700 гектаров поливного риса и других сельскохозяйственных культур.
Напомним, во многих регионах Испании объявлено предупреждение из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра.
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