Семь человек стали жертвами паводка во Вьетнаме

13:53, 13 сентября 2019
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Пять человек пострадали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами паводка, вызванного сильными дождями, на севере Вьетнама стали семь человек.

В Южной Дакоте пронесся мощный торнадо (видео)

Один человек числится пропавшим без вести, а пятеро пострадали, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти. 

Из-за непогоды пострадало большое количество дорог и мостов в провинциях Тхайнгуен, Туенкуанг, Хазянг, Каобанг. Также было разрушено более 80 домов и уничтожено свыше 1700 гектаров поливного риса и других сельскохозяйственных культур.

Напомним, во многих регионах Испании объявлено предупреждение из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра.

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Теги: #погода#Вьетнам#наводнение
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