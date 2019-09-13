Семь человек стали жертвами паводка во Вьетнаме

Пять человек пострадали.

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Жертвами паводка, вызванного сильными дождями, на севере Вьетнама стали семь человек.

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Один человек числится пропавшим без вести, а пятеро пострадали, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Из-за непогоды пострадало большое количество дорог и мостов в провинциях Тхайнгуен, Туенкуанг, Хазянг, Каобанг. Также было разрушено более 80 домов и уничтожено свыше 1700 гектаров поливного риса и других сельскохозяйственных культур.

Напомним, во многих регионах Испании объявлено предупреждение из-за ливней, гроз и сильных порывов ветра.