Из-за тайфуна "Факсай" в Японии без электроэнергии остались 620 тысяч домов
Порывы ветра превышали 200 км/ч.
Из-за тайфуна "Факсай" в Японии погибли 3 человека, более 60 получили ранения. Без электроэнергии остались 620 тысяч домов.
Три человека стали жертвами мощного тайфуна "Факсай" в Японии
Порывы ветра превышали 200 км/ч, в некоторых районах они стали рекордными за все время наблюдений, передает Stormnews со ссылкой на NHK.
После тайфуна 620 тысяч домов, большая часть из которых находится в префектуре Тиба, остаются без света.
Напомним, тайфун "Линлин" затронул 455 тыс. жителей трех провинций Китая - Цзилинь, Хэйлунцзян и Чжэцзян.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+26°... +11°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+27°... +12°
- Запорожье+28°... +13°
- Ивано-Франковск+27°... +8°
- Киев+27°... +12°
- Кировоград+28°... +10°
- Луганск+28°... +11°
- Луцк+28°... +12°
- Львов+25°... +11°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+29°... +14°
- Полтава+27°... +12°
- Ровно+27°... +9°
- Симферополь+29°... +13°
- Сумы+26°... +11°
- Тернополь+26°... +8°
- Харьков+27°... +12°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+26°... +9°
- Черкассы+26°... +11°
- Чернигов+27°... +8°
- Черновцы+25°... +10°
Виргиния, США
+ 20 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+20 °
Влажность:66 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:47
Закат19:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей