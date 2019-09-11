Из-за тайфуна "Факсай" в Японии без электроэнергии остались 620 тысяч домов

Порывы ветра превышали 200 км/ч.

Последствия тайфуна в Японии / REUTERS

Из-за тайфуна "Факсай" в Японии погибли 3 человека, более 60 получили ранения. Без электроэнергии остались 620 тысяч домов.

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Порывы ветра превышали 200 км/ч, в некоторых районах они стали рекордными за все время наблюдений, передает Stormnews со ссылкой на NHK.

После тайфуна 620 тысяч домов, большая часть из которых находится в префектуре Тиба, остаются без света.

Напомним, тайфун "Линлин" затронул 455 тыс. жителей трех провинций Китая - Цзилинь, Хэйлунцзян и Чжэцзян.