Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков
Дожди возможны в Карпатах.
На выходных в Украине ожидается теплая погода, в большинстве регионов без осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +26°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+28°.
Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди
Во Львове в субботу без осадков, ночью +13°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, +13°…+22°.
В Луцке в субботу ночью +16°, днем +25°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +15°, днем +27°, без осадков.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +14°...+25°. В воскресенье до +28°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье +15°...+29°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье +13°...+27°, облачно с прояснениями.
Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +14°...+28°.
В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +13°...+25°. В воскресенье +15°...+26°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +28°. В воскресенье температура до +28°, небольшая облачность.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +10°, днем +27°. В воскресенье +10°...+28°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +19°. В воскресенье без осадков, ночью +6°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +12°, днем +24°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +12°, днем до +24°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура до +23°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +24°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +13°…+23°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье солнечно, температура до +27°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +27°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +16° …+27°.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +11°
- Днепр+28°... +13°
- Донецк+28°... +13°
- Житомир+24°... +10°
- Запорожье+26°... +14°
- Ивано-Франковск+24°... +8°
- Киев+24°... +13°
- Кировоград+25°... +13°
- Луганск+28°... +12°
- Луцк+24°... +12°
- Львов+22°... +11°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+27°... +15°
- Полтава+26°... +13°
- Ровно+24°... +10°
- Симферополь+25°... +13°
- Сумы+26°... +13°
- Тернополь+24°... +9°
- Харьков+26°... +13°
- Херсон+27°... +14°
- Хмельницкий+24°... +11°
- Черкассы+26°... +14°
- Чернигов+24°... +10°
- Черновцы+24°... +11°