Погода на выходные: в Украине будет тепло и почти без осадков

12:00, 6 сентября 2019
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Дожди возможны в Карпатах.

На выходных в Украине будет тепло / УНИАН
На выходных в Украине будет тепло / УНИАН

На выходных в Украине ожидается теплая погода, в большинстве регионов без осадков.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +14°, днем +26°. В воскресенье переменная облачность, +14°...+28°.

Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди

Во Львове в субботу без осадков, ночью +13°, днем +24°. В воскресенье переменная облачность, +13°…+22°.

В Луцке в субботу ночью +16°, днем +25°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +15°, днем +27°, без осадков. 

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха +14°...+25°. В воскресенье до +28°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +14°, днем +30°. В воскресенье +15°...+29°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье +13°...+27°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 7 сентября / УНИАН
Прогноз на 7 сентября / УНИАН
Прогноз на 8 сентября / УНИАН
Прогноз на 8 сентября / УНИАН

Погода в Днепре: в субботу без осадков, температура ночью +14°, днем +28°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +14°...+28°.

В Симферополе завтра ожидается переменная облачность, +13°...+25°. В воскресенье +15°...+26°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью +15°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью +11°, днем +28°. В воскресенье температура до +28°, небольшая облачность.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью +10°, днем +27°. В воскресенье +10°...+28°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу пройдет дождь с грозой, температура до +19°. В воскресенье без осадков, ночью +6°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +12°, днем +24°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +12°, днем до +24°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура до +23°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +24°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха +13°…+23°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье солнечно, температура до +27°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +27°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +16° …+27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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