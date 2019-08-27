В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
Вечером в столице до +21°.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +21°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 20:02.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.
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- Днепр+30°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+28°... +14°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+32°... +11°
- Киев+27°... +15°
- Кировоград+30°... +14°
- Луганск+27°... +13°
- Луцк+29°... +15°
- Львов+30°... +15°
- Николаев+32°... +16°
- Одесса+33°... +17°
- Полтава+27°... +16°
- Ровно+29°... +13°
- Симферополь+32°... +16°
- Сумы+27°... +13°
- Тернополь+30°... +14°
- Харьков+28°... +15°
- Херсон+33°... +16°
- Хмельницкий+30°... +14°
- Черкассы+28°... +14°
- Чернигов+27°... +13°
- Черновцы+30°... +15°
Виргиния, США
+ 18 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+18 °
Влажность:79 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:30 %
Восход:06:33
Закат19:48
Видимость:16 км
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