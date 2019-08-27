В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°

08:30, 27 августа 2019
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Вечером в столице до +21°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 27 августа в Киеве без осадков, температура до +27°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +27°, вечером - до +21°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 20:02.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 27 августа, в Украине без осадков, температура до +32°.

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Теги: #Киев#погода
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