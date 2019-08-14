Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, на западе сильно похолодает (видеопрогноз)
Жаркая погода сохранится на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 15 августа в Украине местами пройдут дожди, на западе похолодает.
Синоптик рассказала, в каких областях Украины завтра похолодает
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +15°, днем до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +21°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +11°, днем до +32°.
Согласно народному прогнозу, 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 15 августа
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Погода в Украине
- Винница+31°... +15°
- Днепр+32°... +16°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+30°... +14°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+31°... +13°
- Киев+31°... +17°
- Кировоград+32°... +15°
- Луганск+32°... +17°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+23°... +11°
- Николаев+33°... +17°
- Одесса+29°... +16°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+28°... +12°
- Симферополь+35°... +18°
- Сумы+33°... +17°
- Тернополь+29°... +12°
- Харьков+34°... +18°
- Херсон+34°... +17°
- Хмельницкий+30°... +12°
- Черкассы+33°... +15°
- Чернигов+30°... +16°
- Черновцы+31°... +14°
Виргиния, США
+ 23 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:82 %
Давление:748 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:06:21
Закат20:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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