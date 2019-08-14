Погода на завтра: в Украине местами пройдут дожди, на западе сильно похолодает (видеопрогноз)

Жаркая погода сохранится на юге и востоке.

Завтра местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 15 августа в Украине местами пройдут дожди, на западе похолодает.

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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +18°, днем до +33°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +15°, днем до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +21°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +11°, днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 15 августа - Степанов (Стефанов) день. Если в Степанов день дождь - будет мало пожаров, а картошка хорошо уродится.

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