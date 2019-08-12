Ливни и шестиметровые волны: к Японии приближается мощный тайфун

В четверг тайфун должен приблизиться к западной Японии.

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К Японии приближается мощный тайфун №10.

По данным метеорологического управления, тайфун передвигается на северо-запад над водами и юго-западнее острова Титидзима в гряде островов Огасавара, передат NHK.

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На этих островах уже наблюдается влияние штормовой погоды. Ожидается, что во вторник тайфун поменяет направление и начнет двигаться на север.

По прогнозам с вечера понедельника на тихоокеанском побережье западной и восточной частей Японии, включая острова Нансэй, ожидаются сильные ветры и волнение на море, где высота волн может достигать шести метров.

Со второй половины дня понедельника влажный воздух под влиянием тайфуна принесет с собой сильные ливни на тихоокеанское побережье западной и восточной Японии.

Как сообщал УНИАН, на японский остров Кюсю 6 августа обрушился тайфун, который вызвал ливни и сильный ветер.