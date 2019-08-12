Ливни и шестиметровые волны: к Японии приближается мощный тайфун
В четверг тайфун должен приблизиться к западной Японии.
К Японии приближается мощный тайфун №10.
По данным метеорологического управления, тайфун передвигается на северо-запад над водами и юго-западнее острова Титидзима в гряде островов Огасавара, передат NHK.
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На этих островах уже наблюдается влияние штормовой погоды. Ожидается, что во вторник тайфун поменяет направление и начнет двигаться на север.
По прогнозам с вечера понедельника на тихоокеанском побережье западной и восточной частей Японии, включая острова Нансэй, ожидаются сильные ветры и волнение на море, где высота волн может достигать шести метров.
Со второй половины дня понедельника влажный воздух под влиянием тайфуна принесет с собой сильные ливни на тихоокеанское побережье западной и восточной Японии.
Как сообщал УНИАН, на японский остров Кюсю 6 августа обрушился тайфун, который вызвал ливни и сильный ветер.
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