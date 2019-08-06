На японский остров Кюсю обрушился тайфун
Местами за один час выпало около 120 миллиметров осадков.
На японский остров Кюсю 6 августа обрушился тайфун, который вызвал ливни и сильный ветер.
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Тайфун №8 обрушился на остров в районе города Миядзаки около 5 часов утра, передает NHK со ссылкой на Метеорологическое управление Японии.
В некоторых частях региона за один час выпало около 120 миллиметров осадков, в связи с чем власти призывают жителей оставаться в состоянии повышенной готовности на случай схода оползней. Более 17 тысяч домохозяйств в регионе остались без электроэнергии.
Из-за непогоды также было отменено более 200 внутренних рейсов, главным образом, прибывающих или вылетающих из аэропортов Кюсю.
Напомним, тайфун "Випа" 1 августа обрушился на берега города Вэньчан провинции Хайнань на юге Китая.
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