В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарная опасность ожидается в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

В пяти областях сохраняется пожарная опасность / galinfo.com.ua

В понедельник, 12 августа, в пяти областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"12 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 12 августа, в Украине практически без осадков, температура до +34°.