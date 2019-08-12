В пяти областях Украины сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Пожарная опасность ожидается в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях.
В понедельник, 12 августа, в пяти областях Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, сильный ветер и град
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"12 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 12 августа, в Украине практически без осадков, температура до +34°.
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