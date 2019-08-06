На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 7 августа

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

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В среду, 7 августа, в западных областях Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"7 августа ночью на Закарпатье, днем в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/сек (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 7 августа, в большинстве регионов Украины ожидается потепление. В большинстве областей завтра потеплеет до +25...+30 градусов, на востоке - до +24...+26 градусов.