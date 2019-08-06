Жара возвращается: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
На западе и севере Украины завтра ожидаются дожди.
В среду, 7 августа, в большинстве регионов Украины ожидается потепление.
Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Так, в большинстве областей завтра потеплеет до +25...+30 градусов, на востоке - до +24...+26 градусов.
Кратковременные дожди с грозами 7-го августа локально ожидаются на западе и севере Украины. В центральных областях, на юге и востоке будет сухо и солнечно.
В Киеве в среду в течение дня ожидается +26...+28 градусов. Вероятны дождь и гроза.
Напомним, 6 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет прохладно.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +14°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+23°... +10°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +13°
- Киев+24°... +13°
- Кировоград+24°... +13°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+25°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+24°... +12°
- Ровно+26°... +14°
- Симферополь+24°... +12°
- Сумы+22°... +9°
- Тернополь+24°... +13°
- Харьков+22°... +11°
- Херсон+25°... +15°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+25°... +12°
- Чернигов+23°... +10°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
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