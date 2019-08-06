Жара возвращается: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

На западе и севере Украины завтра ожидаются дожди.

Завтра в Украине будет тепло / 7-themes.com

В среду, 7 августа, в большинстве регионов Украины ожидается потепление.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, в большинстве областей завтра потеплеет до +25...+30 градусов, на востоке - до +24...+26 градусов.

Кратковременные дожди с грозами 7-го августа локально ожидаются на западе и севере Украины. В центральных областях, на юге и востоке будет сухо и солнечно.

В Киеве в среду в течение дня ожидается +26...+28 градусов. Вероятны дождь и гроза.

Напомним, 6 августа в Украине местами пройдут дожди c грозами, в большинстве регионов будет прохладно.