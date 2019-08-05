Из-за непогоды в Украине обесточены десятки населенных пунктов, повалены деревья и размыты дороги

09:48, 5 августа 2019
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В Украине остаются обесточенными 83 населенных пункта.

Украиной прокатилась непогода / ГСЧС
Украиной прокатилась непогода / ГСЧС

Вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в Украине остаются обесточенными 83 населенных пункта в четырех областях.

Погода на сегодня: в Украине будет прохладно, во многих регионах пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, без электроэнергии остаются 37 населенных пунктов в Донецкой области, в Запорожской - 21, Луганской - 21 и Днепропетровской - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Одесской области в течение 3-4 августа в результате прохождения интенсивных осадков и накопления большого количества дождевой воды в отдельных низменных участках местности возникали случаи подтоплений дворов и подвалов в 4 районах, а именно: Арцизском (2 домохозяйства), Овидиопольском (2 домохозяйства), Татарбунарском (1 домохозяйство) и Белгород-Днестровском (1 домохозяйство).

На 51 км автодороги государственного значения Н-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши в результате потока дождевых вод произошло частичное подмывание грунта земельного полотна проезжей части, в результате чего с 14:00 4 августа введено временное ограничение движения на данном участке. Обеспечен объезд.

В Запорожской области вблизи СТ "Пруды 2" произошло заиление дороги протяженностью около 40 метров, в результате чего были заблокированы 20 автомобилей. В 18:00 дорога была расчищена, движение автотранспорта восстановлено.

В г. Лисичанск Луганской области из-за осложнения погодных условий произошло обесточивание двух насосных станций, в результате чего без водоснабжения осталось около 27 тыс. абонентов.

За сутки подразделениями ГСЧС убрано 81 дерево, откачано 5 тыс. 563 куб. м воды, отбуксировано 20 автомобилей.

Напомним, в английском графстве Дербишир за сильных дождей произошло частичное обрушение плотины водохранилища Тоддбрук.

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Теги: #погода#дождь#непогода
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