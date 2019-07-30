Синоптики предупреждают о самом высоком уровне пожарной опасности в Украине

14:28, 30 июля 2019
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Пожарная опасность сохраняется почти по всей Украине.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

Во вторник, 30 июля, в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"30 июля в южных, центральных, восточных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 30 июля, в Украине ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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