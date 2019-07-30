Синоптики предупреждают о самом высоком уровне пожарной опасности в Украине
Пожарная опасность сохраняется почти по всей Украине.
Во вторник, 30 июля, в большинстве регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +34° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"30 июля в южных, центральных, восточных, Ивано-Франковской, Черновицкой и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 30 июля, в Украине ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
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