В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, град и шквалы

Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 30 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +34° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В течение суток 30 июля в Украине грозы, град и шквалы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.