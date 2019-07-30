В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы, град и шквалы

09:40, 30 июля 2019
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Объявлен I уровень опасности.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Во вторник, 30 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине пройдут дожди с грозами, местами жара до +34° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В течение суток 30 июля в Украине грозы, град и шквалы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди и похолодание.

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Теги: #погода#Гроза
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