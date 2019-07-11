Шесть туристов стали жертвами шторма в Греции (видео)

Около ста человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Последствия шторма в Греции / REUTERS

По меньшей мере шесть человек погибли во время сильного шторма в северной Греции.

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Жертвами шторма стали двое россиян, двое граждан Чехии и двое граждан Румынии, сообщает Euronews.

Около ста человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Вечером 10 июля на полуостров Халкидики обрушились сильные дожди и град. Были повреждены здания и линии коммуникаций. Ветер сносил деревья, переворачивал машины и срывал крыши домов. Многие здания оказались затоплены.

Из-за разгула стихии власти ввели режим чрезвычайного положения. На месте работают более 100 спасателей. Греческие метеорологи говорят, что такая погода крайне нетипична для этого времени года.

Напомним, четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате наводнения, которое произошло 19 июня в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.