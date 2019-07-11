Шесть туристов стали жертвами шторма в Греции (видео)

11:45, 11 июля 2019
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Около ста человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Последствия шторма в Греции / REUTERS
Последствия шторма в Греции / REUTERS

По меньшей мере шесть человек погибли во время сильного шторма в северной Греции.

Три человека погибли в результате шторма "Мигель" во Франции

Жертвами шторма стали двое россиян, двое граждан Чехии и двое граждан Румынии, сообщает Euronews

Около ста человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Вечером 10 июля на полуостров Халкидики обрушились сильные дожди и град. Были повреждены здания и линии коммуникаций. Ветер сносил деревья, переворачивал машины и срывал крыши домов. Многие здания оказались затоплены. 

Из-за разгула стихии власти ввели режим чрезвычайного положения. На месте работают более 100 спасателей. Греческие метеорологи говорят, что такая погода крайне нетипична для этого времени года.

Напомним, четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате наводнения, которое произошло 19 июня в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.

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Теги: #погода#Греция#шторм
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