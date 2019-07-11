Шесть туристов стали жертвами шторма в Греции (видео)
Около ста человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
По меньшей мере шесть человек погибли во время сильного шторма в северной Греции.
Три человека погибли в результате шторма "Мигель" во Франции
Жертвами шторма стали двое россиян, двое граждан Чехии и двое граждан Румынии, сообщает Euronews.
Около ста человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
Вечером 10 июля на полуостров Халкидики обрушились сильные дожди и град. Были повреждены здания и линии коммуникаций. Ветер сносил деревья, переворачивал машины и срывал крыши домов. Многие здания оказались затоплены.
Из-за разгула стихии власти ввели режим чрезвычайного положения. На месте работают более 100 спасателей. Греческие метеорологи говорят, что такая погода крайне нетипична для этого времени года.
#χαλκιδική, #κακοκαιρίαpic.twitter.com/tel3og6I36— Evangelia Kastana (@evekastana) 10 июля 2019 г.
Напомним, четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате наводнения, которое произошло 19 июня в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.
Погода в Украине
- Винница+18°... +10°
- Днепр+23°... +12°
- Донецк+22°... +10°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+18°... +9°
- Киев+19°... +12°
- Кировоград+21°... +10°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+19°... +11°
- Львов+17°... +8°
- Николаев+24°... +13°
- Одесса+25°... +12°
- Полтава+21°... +11°
- Ровно+19°... +10°
- Симферополь+24°... +13°
- Сумы+19°... +10°
- Тернополь+17°... +9°
- Харьков+21°... +12°
- Херсон+24°... +13°
- Хмельницкий+19°... +9°
- Черкассы+20°... +10°
- Чернигов+19°... +11°
- Черновцы+21°... +11°