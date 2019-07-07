Землетрясения в Калифорнии: в штате объявлено чрезвычайное положение (видео)

00:59, 7 июля 2019
124
0

Сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Южной Калифорнии, на следующий день после первого по мощности землетрясения в регионе за 25 лет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

После второго землетрясения вблизи Лос-Анджелес 5 июля, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.

Об этом сообщает The Guardian.

«Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение и призвал жителей готовиться к новым толчкам, после того как южные районы штата пострадали от второго мощного землетрясения за несколько дней», — говорится в сообщении.

всколыхнуло Калифорнию второе за неделю мощнейшее землетрясение (фото)

Напомним, сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Южной Калифорнии, на следующий день после первого по мощности землетрясения в регионе за 25 лет.

Это было второе землетрясение подряд, после подземных толчков магнитудой 6,4, которые состоялись в четверг, 4 июля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Калифорния
Читайте также
Землетрясения в Калифорнии: в штате объявлено чрезвычайное положение (видео) Землетрясения в Калифорнии: в штате объявлено чрезвычайное положение (видео)
В шести областях Украины объявили штормовое предупреждение (карта) В шести областях Украины объявили штормовое предупреждение (карта)
Калифорнию всколыхнуло второе за неделю мощнейшее землетрясение (фото) Калифорнию всколыхнуло второе за неделю мощнейшее землетрясение (фото)
Синоптик рассказала, какой будет погода на Ивана Купала Синоптик рассказала, какой будет погода на Ивана Купала
В Японии в результате мощнейших ливней погибло 2 человека (фото) В Японии в результате мощнейших ливней погибло 2 человека (фото)
Погода в Киеве: температура до +23, возможен дождь Погода в Киеве: температура до +23, возможен дождь
Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди, температура до +28° (карта) Сегодня во многих областях Украины пройдут дожди, температура до +28° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 28 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг на месяц
87 %
759 мм
3.5 м/с
45 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять