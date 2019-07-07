Землетрясения в Калифорнии: в штате объявлено чрезвычайное положение (видео)
Сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Южной Калифорнии, на следующий день после первого по мощности землетрясения в регионе за 25 лет.
После второго землетрясения вблизи Лос-Анджелес 5 июля, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в штате чрезвычайное положение.
Об этом сообщает The Guardian.
«Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение и призвал жителей готовиться к новым толчкам, после того как южные районы штата пострадали от второго мощного землетрясения за несколько дней», — говорится в сообщении.
всколыхнуло Калифорнию второе за неделю мощнейшее землетрясение (фото)
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано в Южной Калифорнии, на следующий день после первого по мощности землетрясения в регионе за 25 лет.
Это было второе землетрясение подряд, после подземных толчков магнитудой 6,4, которые состоялись в четверг, 4 июля.
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