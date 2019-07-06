Калифорнию всколыхнуло второе за неделю мощнейшее землетрясение (фото)
Магнитуда новых толчков составила 7,1 балла.
Американский штат Калифорния всколыхнуло уже второе на этой неделе мощнейшее за последние 20 лет землетрясение.
После мощнейшего землетрясения в Калифорнии зафиксировали еще более 150 подземных толчков (фоторепортаж)
По сообщению местных властей, магнитуда новых толчков составила 7,1 балла, побив рекорд землетрясения в 6,4 балла, которое произошло в четверг. Оно вызвало пожары, разрушение дорог и травмирования местных жителей, сообщает AP.
Тем не менее, власти заявляют, что в результате нового землетрясения не было зарегистрировано ни одного случая смерти или серьезного повреждения здания.
Толчки были созредоточены примерно в 150 милях от Лос-Анджелеса в пустыне Мохаве недалеко от города Риджкрест, который все еще восстанавливается после предыдущего землетрясения.
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