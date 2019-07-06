Калифорнию всколыхнуло второе за неделю мощнейшее землетрясение (фото)

10:06, 6 июля 2019
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Магнитуда новых толчков составила 7,1 балла.

Последствия землетрясения в Калифорнии / REUTERS
Последствия землетрясения в Калифорнии / REUTERS

Американский штат Калифорния всколыхнуло уже второе на этой неделе мощнейшее за последние 20 лет землетрясение.

После мощнейшего землетрясения в Калифорнии зафиксировали еще более 150 подземных толчков (фоторепортаж)

По сообщению местных властей, магнитуда новых толчков составила 7,1 балла, побив рекорд землетрясения в 6,4 балла, которое произошло в четверг. Оно вызвало пожары, разрушение дорог и травмирования местных жителей, сообщает AP.

Тем не менее, власти заявляют, что в результате нового землетрясения не было зарегистрировано ни одного случая смерти или серьезного повреждения здания.

Толчки были созредоточены примерно в 150 милях от Лос-Анджелеса в пустыне Мохаве недалеко от города Риджкрест, который все еще восстанавливается после предыдущего землетрясения.

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Теги: #землетрясение#США#Калифорния
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