В Украине из-за непогоды остаются обесточенными около 100 населенных пунктов
В Черниговской области обесточены 34 населенных пункта, в Одесской – 28, в Черновицкой – 18, в Винницкой – 15, в Луганской – один.
В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 96 населенных пунктов в пяти областях.
На Ривненщине пронеслась песчаная буря - обесточены более полусотни населенных пунктов (фото)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сегодня по состоянию на 7.00 в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 96 населенных пунктов: в Черниговской области – 34, в Одесской – 28, в Черновицкой – 18, в Винницкой – 15, в Луганской – один.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, 2 июля во многих областях Украины ухудшились погодные условия, в результате чего были повреждены линии электропередач и были обесточены сотни населенных пунктов.
Погода в Украине
- Винница+22°... +11°
- Днепр+26°... +13°
- Донецк+27°... +12°
- Житомир+21°... +10°
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