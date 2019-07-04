В Украине из-за непогоды остаются обесточенными около 100 населенных пунктов

В Черниговской области обесточены 34 населенных пункта, в Одесской – 28, в Черновицкой – 18, в Винницкой – 15, в Луганской – один.

96 населенных пунктов остаются без света из-за непогоды / фото megakoshka.ru

В Украине из-за непогоды остаются обесточенными 96 населенных пунктов в пяти областях.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня по состоянию на 7.00 в результате осложнения погодных условий (сильный ветер, дождь, град) остаются обесточенными 96 населенных пунктов: в Черниговской области – 34, в Одесской – 28, в Черновицкой – 18, в Винницкой – 15, в Луганской – один.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УНИАН, 2 июля во многих областях Украины ухудшились погодные условия, в результате чего были повреждены линии электропередач и были обесточены сотни населенных пунктов.