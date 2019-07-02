В пяти областях Украины из-за непогоды обесточены более 600 населенных пунктов

13:25, 2 июля 2019
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Кроме того, в результате шквала в 9 населенных пунктах на Ривненщине частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов.

В Украине в результате непогоды обесточены более 600 населенных пунктов / фото УНИАН
В Украине в результате непогоды обесточены более 600 населенных пунктов / фото УНИАН

В пяти областях Украины из-за сильного ветра в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 601 населенный пункт.

В Чернигове сильный ветер вырвал деревья и повредил линии электропередач (фото)

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, без электроснабжения остался 291 населенный пункт в Черниговской области, 101 – в Житомирской, 85 – в Киевской, 73 – в Сумской и 51 – в Ривненской.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, вследствие шквала 1 июля в 9 населенных пунктах Заречненского и Дубровицкого районов Ривненской области были частично повреждены крыши 5 школ и 24 жилых домов.

Пострадавших в результате непогоды нет.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

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Теги: #обесточивание#непогода в Украине
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