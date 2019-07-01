Погода в Украине на неделю: ливни с грозой будут чередоваться с адской жарой до +38° (карта)
На выходных жара в Украине спадет.
По данным Погода УНИАН, на этой неделе, 1-7 июля, погода в Украине будет переменчивой. Во вторник и среду вероятны грозовые дожди, на юге и востоке всю неделю сохранится жара.
В понедельник по всей Украине без осадков. В большинстве областей солнечная и малооблачная погода. Температура в некоторых регионах будет достигать +35°.
Во вторник, 2 июля, в некоторых областях пройдут дожди с грозами. При этом в южных и восточных областях сохранится жаркая погода, температура поднимется аж до +38°.
3 июля, в среду, дожди, наоборот, пройдут на юге и востоке, однако температура там продолжит превышать отметку в +30°. На остальной территории страны жара спадет до +24°..+27°.
В четверг в Украине преимущественно без осадков. В северных и западных областях температура будет колебаться в пределах +21°...+24°. На юге и востоке +27°...+31°.
В пятницу, 5 июля, жара в стране спадет. Столбики термометров максимально поднимутся до +29°. В большинстве областей ожидается облачная погода без осадков.
На выходных в Украине также без осадков. В субботу в большинстве областей температура будет колебаться в пределах +27°...+30°. В воскресенье лишь на юге и востоке сохранится жаркая погода. В западных и северных областях столбики термометров максимально поднимутся до +25°.
Народный прогноз на неделю
1 июля — Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.
2 июля — Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.
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3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.
4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи жди дождя.
5 июля - день Ульяны, а так же день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.
6 июля — мученицы Агриппины, (Аграфены). С этого дня начинается "купальный сезон".
7 июля — Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана — орехов уродится мало и они будут пустые. Купальская ночь звездная — родят грибы.
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Погода в Украине
- Винница+32°... +19°
- Днепр+30°... +19°
- Донецк+30°... +17°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+31°... +20°
- Ивано-Франковск+34°... +16°
- Киев+33°... +20°
- Кировоград+32°... +18°
- Луганск+29°... +18°
- Луцк+33°... +17°
- Львов+32°... +18°
- Николаев+33°... +19°
- Одесса+36°... +21°
- Полтава+30°... +20°
- Ровно+33°... +17°
- Симферополь+27°... +17°
- Сумы+29°... +19°
- Тернополь+32°... +18°
- Харьков+29°... +20°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+33°... +19°
- Черкассы+33°... +19°
- Чернигов+32°... +17°
- Черновцы+34°... +18°