Погода в Украине на неделю: ливни с грозой будут чередоваться с адской жарой до +38° (карта)

На выходных жара в Украине спадет.

На этой неделе в Украине будет переменная погода / фото УНИАН

По данным Погода УНИАН, на этой неделе, 1-7 июля, погода в Украине будет переменчивой. Во вторник и среду вероятны грозовые дожди, на юге и востоке всю неделю сохранится жара.

В понедельник по всей Украине без осадков. В большинстве областей солнечная и малооблачная погода. Температура в некоторых регионах будет достигать +35°.

Погода на 1 июля / УНИАН

Во вторник, 2 июля, в некоторых областях пройдут дожди с грозами. При этом в южных и восточных областях сохранится жаркая погода, температура поднимется аж до +38°.

Погода в Украине на 2 июля / УНИАН

3 июля, в среду, дожди, наоборот, пройдут на юге и востоке, однако температура там продолжит превышать отметку в +30°. На остальной территории страны жара спадет до +24°..+27°.

Погода в Украине 3 июля / УНИАН

В четверг в Украине преимущественно без осадков. В северных и западных областях температура будет колебаться в пределах +21°...+24°. На юге и востоке +27°...+31°.

Погода в Украине на 4 июля / УНИАН

В пятницу, 5 июля, жара в стране спадет. Столбики термометров максимально поднимутся до +29°. В большинстве областей ожидается облачная погода без осадков.

Погода на 5 июля / УНИАН

На выходных в Украине также без осадков. В субботу в большинстве областей температура будет колебаться в пределах +27°...+30°. В воскресенье лишь на юге и востоке сохранится жаркая погода. В западных и северных областях столбики термометров максимально поднимутся до +25°.

Прогноз погоды на 6 июля / УНИАН

Погода 7 июля / УНИАН

Народный прогноз на неделю

1 июля — Ярилов день, или день палящего солнца. Глухой гром 1 июля - к тихому дождю, гулкий - к ливню. Если гремело протяжно, то это к долгой непогоде.

2 июля — Зосима-пасечника. Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят — будет засуха; сидят на стенках улья — к сильной жаре.

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3 июля - день Мефодия-перепелятника. Если на Мефодия дождь, он с перерывами будет идти сорок дней.

4 июля - день Терентия. Утром туман стелется по траве - будет хорошая погода. Если утром трава сухая - к ночи жди дождя.

5 июля - день Ульяны, а так же день Зинона и Зины. Если на Ульяну хорошая погода - будет тепло и солнце семь недель подряд. Если идет дождь, все лето до сентября дождливое.

6 июля — мученицы Агриппины, (Аграфены). С этого дня начинается "купальный сезон".

7 июля — Рождество Иоанна Крестителя (Ивана Купала). Гроза на Ивана — орехов уродится мало и они будут пустые. Купальская ночь звездная — родят грибы.

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