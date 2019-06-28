На День Конституции обещают грозы, град и шквалы (карта)

До 30 июня в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Сегодня в Украине обещают грозы, град и шквалы / фото УНИАН

28 июня в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в некоторых областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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В пятницу, по прогнозу синоптиков, возможны порывы ветра 15-20 м / с, непогода ожидается в южных, восточных и Днепропетровской областях.

Также на День Конституции, 28 июня, на малых водотоках Закарпатской области и реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидаются быстротекущие повышения уровней воды на 0,2 - 1 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

"При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. В горах существует возможность формирования локальных селевых потоков", - предупредили в ГосЧС.

До 30 июня в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.