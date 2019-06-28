На День Конституции обещают грозы, град и шквалы (карта)
До 30 июня в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
28 июня в Украине ожидается ухудшение погодных условий, в некоторых областях - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Завтра в Украину придет прохлада, преимущественно без осадков (карта)
В пятницу, по прогнозу синоптиков, возможны порывы ветра 15-20 м / с, непогода ожидается в южных, восточных и Днепропетровской областях.
Также на День Конституции, 28 июня, на малых водотоках Закарпатской области и реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидаются быстротекущие повышения уровней воды на 0,2 - 1 м над текущими уровнями, без негативных последствий.
"При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока. В горах существует возможность формирования локальных селевых потоков", - предупредили в ГосЧС.
До 30 июня в Украине, кроме западных и большинства районов северных областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине
- Винница+21°... +11°
- Днепр+25°... +12°
- Донецк+28°... +11°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+26°... +13°
- Ивано-Франковск+22°... +11°
- Киев+21°... +13°
- Кировоград+22°... +11°
- Луганск+28°... +13°
- Луцк+21°... +11°
- Львов+21°... +10°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+29°... +15°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+20°... +10°
- Симферополь+29°... +13°
- Сумы+20°... +11°
- Тернополь+21°... +10°
- Харьков+22°... +12°
- Херсон+27°... +14°
- Хмельницкий+20°... +10°
- Черкассы+22°... +10°
- Чернигов+19°... +10°
- Черновцы+22°... +13°