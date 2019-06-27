Непогода набирает обороты: в сети показали впечатляющее видео грозы в Киеве
В четверг, 27 июня, непогода накрыла столицу.
Видео: @shapikingvar
Киевлянин Роман Гончаров снял на видео опасную грозу, которая накрыла Киев и Киевскую область, и ускорил его.
Погода на выходные: в Украине резко похолодает, преимущественно без осадков (карта)
На кадрах видно, как на улице постепенно становится так темно, будто наступает вечер, передает ТСН.
Моментально над столицей срывается ветер и начинает литься сильный дождь. Ливень будто надвигается на камеру и впоследствии вообще заливает ее.
Как сообщала УНИАН Погода, атмосферный фронт 27 июня принес в столицу Украины дожди с грозой, которые сопровождаются шквалистым ветром. Жители разных районов столицы в соцсетях делятся фото и видео грозового неба и ливня.
Читайте также
Киев накрыла мощная гроза: ветер срывает сетки с окон, в нескольких районах - затопления (фото, видео)
Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+31°... +17°
- Житомир+25°... +15°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+28°... +14°
- Киев+28°... +15°
- Кировоград+31°... +16°
- Луганск+31°... +19°
- Луцк+27°... +13°
- Львов+27°... +13°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+32°... +20°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+27°... +13°
- Симферополь+31°... +17°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+27°... +13°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+31°... +19°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+30°... +15°
- Чернигов+25°... +14°
- Черновцы+31°... +17°
Виргиния, США
+ 23 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:63 %
Давление:756 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:05:45
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей