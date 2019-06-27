Непогода набирает обороты: в сети показали впечатляющее видео грозы в Киеве

В четверг, 27 июня, непогода накрыла столицу.

Видео: @shapikingvar

Киевлянин Роман Гончаров снял на видео опасную грозу, которая накрыла Киев и Киевскую область, и ускорил его.

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На кадрах видно, как на улице постепенно становится так темно, будто наступает вечер, передает ТСН.

Моментально над столицей срывается ветер и начинает литься сильный дождь. Ливень будто надвигается на камеру и впоследствии вообще заливает ее.

Как сообщала УНИАН Погода, атмосферный фронт 27 июня принес в столицу Украины дожди с грозой, которые сопровождаются шквалистым ветром. Жители разных районов столицы в соцсетях делятся фото и видео грозового неба и ливня.