Последние жаркие дни: завтра в Украине будет сухо и солнечно, температура до +34° (карта)
На всей территории Украины без осадков.
По данным УНИАН Погода, завтра в Украине сохранится жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров максимально поднимутся до +34°.
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Погода в Украине на завтра. На востоке страны синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Температура ночью - +15°...+17°, днем до +28°.
Жителей юга Украины также ожидает жаркая и солнечная погода. Днем температура поднимется до +34°, ночью +16...+18°.
В северных регионах небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до +28° днем и до +18° ночью.
На западе страны переменная облачность. Днем +28°...+30°, ночью до +20°.
В центральных областях также без осадков. Днем 28°...29° тепла, ночью до +16°.
По народному прогнозу, 26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.
Как сообщал УНИАН, уже с пятницы в Украину придет прохлада.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +14°
- Днепр+31°... +17°
- Донецк+28°... +16°
- Житомир+28°... +15°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+29°... +14°
- Киев+29°... +17°
- Кировоград+29°... +16°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+27°... +15°
- Львов+28°... +15°
- Николаев+34°... +19°
- Одесса+30°... +21°
- Полтава+29°... +16°
- Ровно+26°... +13°
- Симферополь+28°... +20°
- Сумы+28°... +15°
- Тернополь+26°... +13°
- Харьков+29°... +17°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+28°... +14°
- Черкассы+30°... +16°
- Чернигов+28°... +15°
- Черновцы+28°... +16°