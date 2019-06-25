Последние жаркие дни: завтра в Украине будет сухо и солнечно, температура до +34° (карта)

16:30, 25 июня 2019
289
0

На всей территории Украины без осадков.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По данным УНИАН Погода, завтра в Украине сохранится жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров максимально поднимутся до +34°.

Европа страдает от "адской" жары: во Франции - оранжевый уровень опасности (видео)

Погода в Украине на завтра. На востоке страны синоптики прогнозируют преимущественно солнечную погоду. Температура ночью - +15°...+17°, днем до +28°.

Жителей юга Украины также ожидает жаркая и солнечная погода. Днем температура поднимется до +34°, ночью +16...+18°.

В северных регионах небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до +28° днем и до +18° ночью.

На западе страны переменная облачность. Днем +28°...+30°, ночью до +20°.

В центральных областях также без осадков. Днем 28°...29° тепла, ночью до +16°.

Прогноз погоды на 26 июня / УНИАН
Прогноз погоды на 26 июня / УНИАН

По народному прогнозу, 26 июня - день Акулины-гречишницы. Много насекомых — будет теплая и ясная погода. В лес 26 июня ходить не стоит - комары покусают.

Как сообщал УНИАН, уже с пятницы в Украину придет прохлада.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #непогода в Украине#погода на завтра
Читайте также
"Не мерзните": синоптик рассказала, какой будет погода на выходных ко Дню Конституции "Не мерзните": синоптик рассказала, какой будет погода на выходных ко Дню Конституции
Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в водоемах Западной Украины Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в водоемах Западной Украины
Европа страдает от "адской" жары: во Франции - оранжевый уровень опасности (видео) Европа страдает от "адской" жары: во Франции - оранжевый уровень опасности (видео)
В Киеве сегодня солнечно, температура до +28° В Киеве сегодня солнечно, температура до +28°
Сегодня в большинстве областей Украины солнечно, температура до +33° (карта) Сегодня в большинстве областей Украины солнечно, температура до +33° (карта)
Завтра в Киеве будет солнечно, температура до +29° Завтра в Киеве будет солнечно, температура до +29°
До 27 июня в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность До 27 июня в Киеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
67 %
748 мм
5.9 м/с
26 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять