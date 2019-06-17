Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара

В Киеве завтра еще сохранится жаркая погода.

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По предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет через неделю - с 25 июня.

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«Южные регионы продержаться дольше. Температура воздуха упадет, примерно, до +23+29 градусов», - прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что во вторник, 18 июня, в Украине все еще жарко: дневная температура ожидается на уровне +29+34, в западных регионах - от +25 до +29 градусов.

Во вторник локальные дожди с грозами возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Виннитчина - Черкасская область - Полтавщина до Сумской области. По прогнозам синоптика, кратковременные дожди могут мгновенно переходить в сильные ливни и грозы.

«В Киеве 18 июня - жара, около 30 градусов. Вероятность дождя невелика. В столице, по предварительным прогнозам, ощутимое ослабление жары ожидается 25 июня. Ныряем в жару, увидимся живыми и веселыми 24−25 июня», - пишет Наталья Диденко.