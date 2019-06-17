Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
В Киеве завтра еще сохранится жаркая погода.
По предварительным данным, 30-градусная жара, установившаяся в Украине в июне и уже повторившая температурный рекорд 1927 года, несколько ослабеет через неделю - с 25 июня.
Сегодня днем в центральных областях Украины пройдут грозы и дожди, местами град и шквалы
«Южные регионы продержаться дольше. Температура воздуха упадет, примерно, до +23+29 градусов», - прогнозирует синоптик Наталья Диденко и добавляет, что во вторник, 18 июня, в Украине все еще жарко: дневная температура ожидается на уровне +29+34, в западных регионах - от +25 до +29 градусов.
Во вторник локальные дожди с грозами возможны на юго-западе Украины, а также вдоль полосы Виннитчина - Черкасская область - Полтавщина до Сумской области. По прогнозам синоптика, кратковременные дожди могут мгновенно переходить в сильные ливни и грозы.
«В Киеве 18 июня - жара, около 30 градусов. Вероятность дождя невелика. В столице, по предварительным прогнозам, ощутимое ослабление жары ожидается 25 июня. Ныряем в жару, увидимся живыми и веселыми 24−25 июня», - пишет Наталья Диденко.
Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+30°... +18°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+29°... +17°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +17°
- Киев+29°... +19°
- Кировоград+29°... +17°
- Луганск+28°... +16°
- Луцк+28°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+30°... +18°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+25°... +16°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+30°... +18°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+31°... +18°
- Черновцы+29°... +19°