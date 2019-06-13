Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

09:45, 13 июня 2019
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Пожарная опасность ожидается до 17 июня.

В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua
В Украине ожидается пожарная опасность / galinfo.com.ua

В течение 13-17 июня в Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Жаркий июнь установил два температурных рекорда в Киеве

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 13 июня на Левобережье, в Львовской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях ожидается чрезвычайный, на остальной территории Украины высокий уровень пожарной опасности. В течение 14-17 июня на всей территории Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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