В Украине сегодня без осадков, местами жара до +35° (карта)

По всей стране будет жарко.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины без осадков. Температура до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +33°.

Прогноз на 13 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 июня - Еремея. Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай, по приметам, будет небогатым.

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