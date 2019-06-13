В Украине сегодня без осадков, местами жара до +35° (карта)

08:00, 13 июня 2019
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По всей стране будет жарко.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 13 июня, в Украине без осадков, местами температура до +35°.

Жаркий июнь установил два температурных рекорда в Киеве

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +35°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины без осадков. Температура до +31°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +31°. В центре без осадков, температура до +33°.

Прогноз на 13 июня / УНИАН
Прогноз на 13 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 13 июня - Еремея. Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай, по приметам, будет небогатым.

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Теги: #погода#жара
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