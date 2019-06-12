В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Местами температура до +35°.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами.
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +34°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +35°.
На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.
В северных областях солнечно, температура до +31°. В центре без осадков, температура до +33°.
Согласно народному прогнозу, 12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +17°
- Днепр+33°... +19°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+33°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +14°
- Киев+31°... +20°
- Кировоград+32°... +19°
- Луганск+34°... +19°
- Луцк+31°... +18°
- Львов+30°... +17°
- Николаев+31°... +19°
- Одесса+35°... +21°
- Полтава+32°... +20°
- Ровно+30°... +18°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+31°... +19°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+33°... +21°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+28°... +17°
- Черкассы+32°... +20°
- Чернигов+32°... +19°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+ 15 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:62 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:43
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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