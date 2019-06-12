В Украине сегодня будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:00, 12 июня 2019
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Местами температура до +35°.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди с грозами. 

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +34°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +35°. 

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +30°.

В северных областях солнечно, температура до +31°. В центре без осадков, температура до +33°.

Прогноз на 12 июня / УНИАН
Прогноз на 12 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 12 июня - день Исакия Змеевика. По народным поверьям, в этот день змеи "ходят по лесам-станицам" и убивать их очень опасно.

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Теги: #погода#жара#Гроза
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