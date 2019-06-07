В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
Местами температура до +30°.
Согласно данным Погода УНИАН, 7 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.
Сильные дожди затопили города по всей Украине (видео)
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +30°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +28°.
На западе Украины ожидаются грозы. Температура до +27°.
В северных областях без осадков, температура до +29°. В центре практически без осадков, температура до +29°.
Согласно народному прогнозу, 7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +15°
- Днепр+28°... +17°
- Донецк+27°... +16°
- Житомир+26°... +16°
- Запорожье+28°... +17°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+27°... +18°
- Кировоград+28°... +16°
- Луганск+29°... +16°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+28°... +17°
- Одесса+28°... +17°
- Полтава+27°... +17°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+28°... +17°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+27°... +18°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+23°... +13°
- Черкассы+28°... +18°
- Чернигов+29°... +17°
- Черновцы+26°... +15°
Виргиния, США
+ 23 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+23 °
Влажность:68 %
Давление:749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:05:44
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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