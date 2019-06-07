В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Местами температура до +30°.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +30°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +28°.

На западе Украины ожидаются грозы. Температура до +27°.

В северных областях без осадков, температура до +29°. В центре практически без осадков, температура до +29°.

Прогноз на 7 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.

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