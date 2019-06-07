В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

08:00, 7 июня 2019
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Местами температура до +30°.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 7 июня в Украине местами пройдут дожди с грозами, температура до +30°. 

Сильные дожди затопили города по всей Украине (видео)

Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +30°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура до +28°. 

На западе Украины ожидаются грозы. Температура до +27°.

В северных областях без осадков, температура до +29°. В центре практически без осадков, температура до +29°.

Прогноз на 7 июня / УНИАН
Прогноз на 7 июня / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 7 июня - Иванов день. Сильные росы на Иванов день - к хорошему урожаю.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#жара#Гроза
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