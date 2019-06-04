Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28° (видеопрогноз)
Грозы ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 июня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28°.
Синоптики предупреждают о граде и сильном ветре в Украине
Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +28°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +28°.
На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +14°, днем до +26°.
В северных областях местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +17°, днем до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +28°.
Согласно народному прогнозу, 5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.
Прогноз погоды в Украине на среду, 5 июня
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Погода в Украине
- Винница+24°... +16°
- Днепр+27°... +16°
- Донецк+26°... +18°
- Житомир+26°... +17°
- Запорожье+28°... +19°
- Ивано-Франковск+24°... +16°
- Киев+27°... +17°
- Кировоград+24°... +17°
- Луганск+28°... +18°
- Луцк+27°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+27°... +18°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+26°... +17°
- Ровно+27°... +16°
- Симферополь+29°... +16°
- Сумы+27°... +16°
- Тернополь+23°... +15°
- Харьков+27°... +17°
- Херсон+25°... +18°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+26°... +18°
- Чернигов+29°... +18°
- Черновцы+22°... +15°
Виргиния, США
+ 11 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+11 °
Влажность:50 %
Давление:756 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:44
Закат20:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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