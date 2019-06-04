Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28° (видеопрогноз)

16:30, 4 июня 2019
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Грозы ожидаются практически по всей стране.

Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 июня в Украине пройдут дожди с грозами, температура до +28°. 

Синоптики предупреждают о граде и сильном ветре в Украине

Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +28°. Жителям южных регионов синоптики обещают дожди с грозами. Температура ночью до +17°, днем до +28°. 

На западе Украины ожидаются грозы. Температура ночью до +14°, днем до +26°.

В северных областях местами пройдут дожди с грозами, температура ночью до +17°, днем до +27°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +16°, днем до +28°.

Согласно народному прогнозу, 5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#Гроза
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