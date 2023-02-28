Ветер завтра будет северо-западный, умеренный, порой порывистый.

1-го марта 2023 года в Украине ожидается преимущественно сухая погода, только в Сумской, Харьковской и Луганской областях возможен небольшой мокрый снег. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Телеграмм-канале.

"Температура воздуха в Украине ближайшей ночью составит -1...-5 градусов, в течение дня среды ожидается +2...+5 градусов, в южной части Украины и на Закарпатье +5...+10 градусов", — обещает она.

В Киеве календарная весна начнется без осадков, ночью будет до -3 градусов, днем 1-го марта ожидается +1...+3 градуса.

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Прогноз погоды на март 2023

Как прогнозировал УГМЦ, первый весенний месяц в Украине будет очень теплым, а на востоке ожидается нехватка осадков.

Климатолог Вера Балабух говорит, что в этом году весна в Украине будет ранней. По прогнозам, средняя за весну 2023 температура воздуха в Украине может быть выше нормы на 1-2 градуса.

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