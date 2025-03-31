1 апреля в Украине ожидается влажная погода с неоднородной температурой. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Тепло, по ее данным, будет в восточных областях, на юге, преимущественно в центральной части.
"Однако поступает влажный период, он уже поступил кое-где, с атмосферными фронтами и циклонами. Поэтому влаги будет хватать, за небольшими исключениями", - сказала она.
По данным синоптика, циклон на северо-востоке нашей страны обусловит дождливую погоду в северных и западных областях, а также коснется и Харьковщины.
В центральной части завтра днем без существенных осадков, а на юге будет сухо.
Температура воздуха, по словам Наталки Диденко будет крайне неоднородной. В частности, на севере Украины ожидается +8...+12 градусов, в западных областях +10...+14 градусов, в центральной части +12...+16, на востоке +14...+17, а в южной части воздух прогреется до +14...+19 градусов.
Погода в Киеве 1 апреля
В Киев, по словам Наталки Диденко, апрель придет с дождями. Температура воздуха во вторник в течение дня будет колебаться около +9...+11 градусов.
В Украину возвращается зима - прогноз погоды на неделю
На этой неделе в Украине прогнозируется не совсем погода. По информации синоптика Игоря Кибальчича, ожидается возвращение зимних условий с резким похолоданием и снегом.
Специалист отметил, что в начале апреля установится неустойчивый погодный период, который будет сопровождаться осадками и снижением температуры.
В течение недели атмосферные фронты и активная циклоническая деятельность вызовут осадки на всей территории страны, местами они будут значительными.
В конце недели, по словам синоптика, с северных и западных областей начнется заметное снижение температуры, возможен снег, а погодные условия приобретут зимний характер.
В то же время в юго-восточных регионах температурный фон останется относительно высоким.