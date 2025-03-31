Местами в Украине будут дожди, а тепло распределится крайне неравномерно.

1 апреля в Украине ожидается влажная погода с неоднородной температурой. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Тепло, по ее данным, будет в восточных областях, на юге, преимущественно в центральной части.

"Однако поступает влажный период, он уже поступил кое-где, с атмосферными фронтами и циклонами. Поэтому влаги будет хватать, за небольшими исключениями", - сказала она.

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По данным синоптика, циклон на северо-востоке нашей страны обусловит дождливую погоду в северных и западных областях, а также коснется и Харьковщины.

В центральной части завтра днем без существенных осадков, а на юге будет сухо.

Температура воздуха, по словам Наталки Диденко будет крайне неоднородной. В частности, на севере Украины ожидается +8...+12 градусов, в западных областях +10...+14 градусов, в центральной части +12...+16, на востоке +14...+17, а в южной части воздух прогреется до +14...+19 градусов.

Погода в Киеве 1 апреля

В Киев, по словам Наталки Диденко, апрель придет с дождями. Температура воздуха во вторник в течение дня будет колебаться около +9...+11 градусов.

В Украину возвращается зима - прогноз погоды на неделю

На этой неделе в Украине прогнозируется не совсем погода. По информации синоптика Игоря Кибальчича, ожидается возвращение зимних условий с резким похолоданием и снегом.

Специалист отметил, что в начале апреля установится неустойчивый погодный период, который будет сопровождаться осадками и снижением температуры.

В течение недели атмосферные фронты и активная циклоническая деятельность вызовут осадки на всей территории страны, местами они будут значительными.

В конце недели, по словам синоптика, с северных и западных областей начнется заметное снижение температуры, возможен снег, а погодные условия приобретут зимний характер.

В то же время в юго-восточных регионах температурный фон останется относительно высоким.

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