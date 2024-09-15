Музыкант также ответил, как популярность группы повлияла на него.

Сооснователь группы "Океан Эльзы", гитарист, а сейчас галерист Павел Гудимов откровенно рассказал о своей звездной болезни и у фронтмена коллектива Святослава Вакарчука, который ранее спел с Андреем Шевченко. Он ответил, какими были ее последствия.

Более 10 лет с момента создания группы Гудимов работал гитаристом и выступал на большой сцене. В конце 1990-х и в начале 2000-х музыканты из "Океана Эльзы" стали настоящими звездами. Их песни звучали отовсюду, а билеты на концерты скупали за несколько дней. Следовательно, звездная болезнь, которая есть у многих знаменитостей, не обошла и участников одной из самых популярных групп.

Павел говорит, что на нем она почти никак не отразилась. Однако были моменты, когда он мог резко высказываться во время гастролей, когда был недоволен сервисом, который предоставляли организаторы.

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"С одной стороны, ощущение, что ты можешь сдвинуть горы, наверное, является положительной частью звездной болезни. С негативной... Бывали разные инциденты - в основном на гастролях. Например, я терпеть не мог, когда возникали какие-то проблемные гастрономические выкрутасы. Плохо готовили или обслуживали. Тогда высказывал все, что считал нужным, иногда в резкой форме", - признался гитарист в интервью для OBOZ.UA.

Понятно, что наибольшую популярность получил именно Вакарчук, поскольку он вокалист группы. Он, по словам Павла, не мог свободно передвигаться по улицам и был вынужден прятаться от фанатов, а те негативно воспринимали такое поведение кумира. Таким образом Святослав отдалился от поклонников, и на некоторое время потерял с ними связь.

"Славе, конечно, доставалось больше узнаваемости, поскольку он вокалист. И эта популярность, разумеется, имела последствия. Он уже не так легко мог передвигаться по пространству, пользоваться общественным транспортом, по улице ходить. Приходилось надевать какой-то условный капюшон, немного прятаться от людей. А когда ты отдаляешься, пусть даже вынужденно, реакция в ответ может быть разной. В первую очередь - от сторонников. Но прохождение через психологические испытания, в том числе и звездной славой, какие-то внутренние проблемы в коллективе - это нормально", - добавил музыкант.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук залюбовался фото из детства и показал маму.

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