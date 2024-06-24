Группа опубликовала фото 1995 года.

Знаменитой украинской группе "Океан Эльзы" в этом году исполнилось 30 лет с момента основания. Музыканты по случаю юбилея решили поделиться архивной фотографией с поклонниками.

В Instagram певцы напомнили о своем юбилейном концерте, который состоится в столичном Дворце Спорта, 12 октября. Именно для того, чтобы еще раз известить поклонников о выступлении, коллектив опубликовал снимок.

На кадре видно совсем молодых музыкантов. Архивность фото показывает даже его черно-белая окраска. В центре фото лидер коллектива - артист Святослав Вакарчук. Он мило улыбается и позирует на камеру вместе с коллегами. Стоит указать, что фотография была сделана в 1995 году.

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"А это вам фото, сделанное во львовской студии после первого выступления "Океана Эльзы" на ТВ. Год 1995", - написали под снимком участники группы.

Что известно об "Океане Эльзы"

"Океан Эльзы" - одна из самых известных и популярных украинских рок-групп, основанная в 1994 году во Львове. Ее фронтмен Вакарчук стал настоящей иконой украинской музыки. В состав коллектива в разное время входили музыканты, такие как Денис Глинин, Денис Дудко, Милош Елич и другие.

Группа выпустила много успешных альбомов, среди которых "Там, де нас нема" (1998), "Янанебібув" (2000), "Модель" (2001), "GLORIA" (2005), "Земля" (2013) и "Без меж" (2016). Их песни, в частности, "Все буде добре", "Без бою", "На небі", "Обійми", "Я так хочу" и "Майже весна", стали настоящими хитами и получили признание не только в Украине, но и за ее пределами.

Кроме музыкальной деятельности, "Океан Эльзы" известен своими масштабными концертами и турами, которые собирают тысячи поклонников. Святослав активно участвует в общественной жизни страны, помогая военным.

Напомним, ранее "Океан Эльзы" довел до слез новой песней-ответом, когда закончится война.

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