Музыкант вспомнил город, из которого он родом.

Известный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук показал редкие семейные кадры в сети. Певец вспомнил о родном городе и поделился воспоминаниями о нем.

В своем Instagram знаменитость опубликовал фотографии, на которых показался вместе со своей мамой Светланой. Вакарчук показал архивный снимок из детства.

На черно-белом фото Святослав еще совсем маленький позирует на камеру в коляске, а рядом стоит мать будущей звезды украинской сцены. Кадр был сделан в родном для артиста Мукачево, Закарпатская область. Светлана держит мальчика за руки и они мило улыбаются друг другу.

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На другой фотографии, которая сделана недавно, 49-летний Вакарчук показался на фоне пейзажей Мукачево. Они с мамой сделали селфи и позировали на камеру, обнявшись.

В подписи к снимку музыкант вспомнил выдающиеся места родного города и отметил, что никогда не забудет о детстве, которое он провел в Мукачево.

"Сакура, набережная в Мукачево, монастырь на Латорице, двор, в котором я родился. Там проживали семьи пяти национальностей. А в целом, запах... Запах Мукачево, который я ни с чем не спутаю", - написал Святослав.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук спел в дуэте с Президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко. Они исполнили песню "Оберіг".

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