Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук записал неожиданный дуэт. Свою композицию под названием "Оберіг" он спел с известным футболистом, а ныне Президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Шевченко.

Оказалось, что две украинские легенды посетили военнослужащих 13 бригады НГУ "Хартия". Мужчины решили спеть вместе для наших защитников. Видео их пения опубликовал сам Святослав у себя в Instagram.

"Неожиданный, но очень искренний дуэт. Вместе с Андреем Шевченко посетили бойцов 13-й бригады Национальной Гвардии Украины "Хартия", - подписал Вакарчук.

Реакция подписчиков

Поклонники звезд сразу начали комментировать ролик и писать им комплименты.

"Я бы потерял сознание от счастья, если бы увидел это своими собственными глазами. Две украинские легенды, мои кумиры детства"

"Красавцы! Спасибо за поддержку военных и за все, что делаете! Святослав - неутомимый и мужественный человек, настоящий патриот и сын Украины. Шевченко, о чем говорить, кумир детства, лично для меня, самый выдающийся футболист на рубеже XX - XXI столетий"

"Легендарные, выдающиеся, мужественные, мудрые и невероятные мужчины нашей страны"

"Кто мог бы подумать, что когда-то полностью русскоязычный Шевченко будет петь с вами"

"Звездный дуэт, который заслуживает уважения и аплодисментов".

Напомним, ранее группа "Океан Эльзы" выпустила новую англоязычную песню с участием американских звезд.

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