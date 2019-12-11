Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол

Подготовка к встрече наступающего нового года в разгаре, самое время подумать о праздничном меню.

УНИАН собрал для вас подборку топ рецептов, среди которых вам обязательно что-нибудь приглянется, чем можно удивить и порадовать гостей.

Меню на Новый год 2020: горячие блюда

1. Фаршированная курица

Читайте такжеРождественский пост 2019: что категорически нельзя делать и есть (видео)Прекрасное украшение праздничного стола. Весьма эффектное блюдо, как на вкус, так и по внешнему виду. Отличный вариант ключевого угощения гостей, которое займет центральное место на новогоднем столе.

Конечно же, чем нафаршировать курицу, вариантов существует множество. И у каждой хозяйки, наверняка, найдется в запасе несколько любимых семейных рецептов. Мы выбрали традиционные, бюджетные и весьма вкусные в сочетании ингредиенты.

Для приготовления вам понадобится:

- 1 курица;

- 4 яблока;

- 1,5 килограмма картофеля;

- 5-6 столовых ложек оливкового масла;

- соль и специи по вкусу (карри, паприка, черный молотый перец, чеснок).

Очищенный картофель и яблоки нарезаем небольшими ломтиками. Смешиваем соль со специями и добавляем к ним оливковое масло. Тем временем ставим духовку нагреваться до 180-200 градусов.

Подготовленную предварительно тушку курицы натираем смесью специй с маслом изнутри и снаружи.

Картошку выкладываем на противень, чуть смазанный маслом. На нее кладем курицу на спину, набиваем тушку яблоками и закалываем зубочисткой. Ставим в духовку.

Читайте также"Свидетели оливье": в сети высмеяли предновогодние "пробки" у касс магазинов (фото)Через полчаса достаем, чтобы смазать курицу маслом. А после – через каждые 15 минут до готовности. Время приготовления – около 2 часов.

2. Мясо по-французски

Достаточно популярное блюдо, которое станет уместным дополнением к остальным угощением на праздничном новогоднем столе.

Вариантов его приготовления также есть немало. Предлагаем вам самый простой и от этого не менее вкусный вариант.

Для приготовления вам понадобится:

- 500 г свинины;

- 1 репчатый лук;

- 100 г твердого сыра;

- майонез, соль и перец – по вкусу.

Мясо нарезаем на стейки, солим и перчим с двух сторон, разогреваем тем временем духовку. Отрезаем кусочки фольги достаточного размера, чтобы мясо можно было завернуть целиком.

Лук очищаем и нарезаем кружочками. Выкладываем его на мясо. Натираем сыр на терке и также выкладываем на мясо. Сверху – поливаем майонезом.

Затем оборачиваем фольгой, так чтобы при приготовлении в духовке не протекал сок. И в разогретой до 200 градусов духовке готовим приблизительно в течение одного часа.

3. Скумбрия с овощами

Это изысканное по вкусу блюдо обязательно порадует гостей и будет прекрасно смотреться на праздничном столе.

Для приготовления вам понадобится:

- скумбрия;

- 400 г картофеля:

- 70 г моркови:

- 100 г твердого сыра;

- майонез, растительное масло, специи – по вкусу.

Картофель и морковь нарезаем нетолстыми кружками. Прогреваем в сковороде растительное масло и выкладываем туда овощи. На сильном огне слегка обжариваем их до легкого румянца.

Скумбрию очищаем от внутренностей, промываем, обсушиваем. Равномерно выкладываем овощи на фольгу, а сверху скумбрию. Ее предварительно обмазываем специями.

Сыр натираем на терку. Закладываем часть в брюшко рыбы. Остальным сыром присыпаем овощи. Рыбу, так же как и овощную подушку, поливаем майонезом. Заворачиваем в фольгу и отправляем в прогретую до 200 градусов духовку.

Запекаем первые 25 минут в коконе, вторые 25 минут в фольге с открытым верхом.

Меню на Новый год-2020: закуски

1. Печеночный торт

Это удобное и вкусное блюдо, которое придумано для того, чтобы угощать гостей за праздничным столом.

Для приготовления вам понадобится:

- 600 г куриной печени;

- 1 вареное и 2 свежих яйца;

- 200 мл молока;

- 150 г муки;

- 300 г лука;

- 250 г моркови;

- майонез, соль, черный перец, чеснок, зелень и растительное масло – по вкусу.

Вбиваем в отдельную чашу яйца, добавляем соль и перец и вливаем молоко. Венчиком все это тщательно перемешиваем и добавляем постепенно муку, также постоянно помешивая.

В заранее измельченную печень с помощью мясорубки или блендера вливаем тесто. А после – растительное масло, чтобы блины не приставали к сковороде при жарке.

Читайте такжеНовый 2019 год: приметы, украшения на елку и праздничное меню (видео)Заранее измельченный лук и натертую морковь обжариваем на сковороде с растительным маслом. После этого выкладываем в отдельную чашу и даем остыть.

Обжариваем блины на сковороде без растительного масла. Следим, чтобы они не подгорали, переворачиваем.

В отдельной чаше смешиваем майонез, чеснок и рубленную зелень.

Принимаемся формировать печеночный торт. Для этого на блин наносим чесночный майонез с зеленью, а на него выкладываем начинку из овощей. На овощи кладем новый лист блина, и снова майонез и начинку. Таким образом, чередуем слои, пока не закончится начинка.

В конце приготовления посыпаем все зеленью и верх торта украшаем отваренным яйцом.

2. Сырные шарики

Это восхитительная закуска на новогоднем столе, в том числе для тех, кто вдруг не ест мясо.

Для приготовления вам понадобится:

- 200 г твердого сыра;

- 3 шт яиц;

- 4 ст. л. пшеничной муки;

- 3 ст. л. муки для панировки;

- масло для жарки, соль – по вкусу.

Отделяем белки от желтков, взбиваем белки в устойчивую пену, добавляя в нее щепотку соли, муку и хорошо перемешиваем.

Сыр натираем на мелкой терке, добавляем его в миску и также перемешиваем до однородности.

Влажными руками скатываем небольшие шарики и выкладываем на тарелку присыпанную мукой, обволакивая в ней каждый шарик.

После этого обжариваем во фритюре, не переворачивая. Масла должно быть достаточно, чтоб шарики плавали. Готовые золотистые шарики выкладываем на блюдо с салфетками.

3. Рулетики из ветчины с сыром

Эта закуска – как говорят, пальчики оближешь. Украсит новогодний стол, как ничто другое.

Для приготовления вам понадобится:

- 200 г ветчин;

- 100 г твердого сыра;

- чеснок, майонез, зелень – по вкусу.

Сыр натираем на крупной терке, чеснок пропускаем через пресс. Зелень мелко рубим. Смешиваем сыр, чеснок и зелень, заправляем майонезом и хорошо перемешиваем.

Кусочки ветчины мажем сырной смесью и сворачиваем рулетами. Закрепляем их разноцветными шпажками. Готовую закуску перекладываем на блюдо и украшаем веточками петрушки.

Меню на Новый год-2020: десерты

1. Чизкейк с мандарином

Если хотите по-настоящему удивить гостей, то этот десерт – то, что вам нужно.

Для приготовления вам понадобится:

- 500 г мандарин;

- 200 г галетного печенья;

- 75 г сливочного масла;

- 1 шт апельсина;

- 300 г сливок;

- 400 г сливочного сыра;

- 100 г сахарной пудры;

- 1 ч. л. ванильного сахара.

Печенье дробим с помощью блендера и соединяем с растопленным маслом. Образовавшуюся массу выкладываем в смазанную форму и отправляем в холодильник.

Для начинки сыр перемешиваем с ванильным сахаром и добавляем к ним цедру апельсина. Просеиваем сахарную пудру и пересыпаем к сыру. Сливки взбиваем и добавляем к остальным ингредиентам начинки. Их нужно перемешать, но осторожно, чтобы не осели.

На застывший корж из печенья укладываем начинку ровным слоем. Мандарины очищаем от кожуры и с каждой дольки снимаем кожицу, оставляя только мякоть. Этот ингредиент выкладываем поверх сливочно-сырной массы.

2. Медовик со сметанным кремом

Кто же откажется от тортика на Новый год? Этот десерт уж точно придется по вкусу вашим гостям.

Для приготовления вам понадобится:

- 200 г сахара для коржа и стакан сахара для крема;

- 2 ложки меда;

- около 400 г муки;

- 100 г масла;

- 2 яйца;

- 500 г сметаны;

- 1 ч. л. ванилина.

Сначала смешиваем масло, сахар и мед. Чтобы сахар и мед хорошенько растворились в масле, ставим миску на водяную баню. Все время помешиваем.

Затем снимаем миску с бани и быстро вмешиваем в получившуюся смесь яйца. Теперь перемешиваем все с просеянной мукой. Тесто нужно поставить на полчаса в холодное место.

Затем делим его на 9 частей. Из каждой раскатываем тонкий корж на противне или пергаменте, обрезаем по кругу и выпекаем в духовке на 200 градусах 5 минут.

Пока пекутся коржи, можно приготовить крем. Смешиваем все ингредиенты (сметана, сахар и ванилин) и взбиваем миксером. Крем должен получиться густой. Готовый крем ставим в холодильник.

Когда крем чуть подстынет, вынимаем его и мажем коржи. Торт готов.

3. Желейный торт с фруктами

Простой в приготовлении и легкий для организма десерт будет приятным дополнение вашего праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится:

- 400 мл сметаны;

- 1 стакан сахара;

- 100 мл молока;

- несколько упаковок желе различных цветов;

- 1 пакетик желатина;

- фрукты или ягоды по вкусу.

Сначала выкладываем в большую миску ломтики фруктов. Разводим желе так, как указано на упаковке, а затем подогреваем. Теперь заливаем первый слой торта и оставляем его в холодильнике.

Пока он остывает, делаем желе для второго слоя точно так же. Когда предыдущий слой остынет, добавляем следующий, но уже другого цвета. Снова ставим торт в холодильник.

Проделываем то же самое с третьим слоем.

Последний слой делаем по-другому. Берем сметану, смешиваем ее с сахаром. Далее разбавляем упаковку желатина молоком и немного подогреваем. Смешиваем со сметаной, по вкусу добавляем ваниль. Теперь можно залить последний слой. Оставляем торт в холодильнике до застывания.

После єтого нужно опустить миску в горячую воду всего на несколько секунд, перевернуть ее на плоскую тарелку, и торт готов.