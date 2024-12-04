Подари ребенку сказку: в Киеве открывается праздничная 'Резиденция Санты'

Интерактивно-развлекательная локация "Резиденция Санты" снова приглашает провести зимние праздники в компании главного новогоднего волшебника. Магическое действо развернется 6 декабря, в День святого Николая, в ТРЦ GULLIVER.

Санта и его помощники эльфы уже готовятся к рождественским праздникам. Волшебники решили открыть сказочный портал перемещений и показать магический процесс создания подарков. Но чудо оказывается под угрозой после похищения Фелисии - незаменимой помощницы Санты.

Посетителей ждет интерактивное действо по спасению Рождества. Оригинальный сюжет, мастер-классы по дизайну праздничного печенья, танцы и увлекательные флешмобы с участием настоящего Санты сделают новогодние праздники для вашего ребенка незабываемыми. Желающие смогут написать письма с самыми заветными мечтами, сфотографироваться со сказочными героями и получат сладкие подарки.

Видео дня

В день открытия "Резиденции Санты" особым сюрпризом для гостей спектакля станет выступление певицы TAYANNA, автора главного саундтрека проекта.

"Резиденция Санты" будет ждать вас в ТРЦ Gulliver (8-й этаж) и ВДНХ (павильон 7А) с 6 по 8 декабря и с 13 декабря по 5 января. Детям до трех лет (включительно) в сопровождении одного из родителей при наличии билета - вход бесплатный.

Партнеры проекта - 1+1 media и Киевстар ТВ. Билеты можно приобрести по ссылке.

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