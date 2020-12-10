В Киеве по адресу Жмаченко, 20 появится многофункциональный городок милосердия и духовности по реабилитации детей с особыми потребностями. Об этом сообщил глава благотворительного социального центра “Варнава”, пастор киевской Евангельской церкви "Христианская надежда" Валерий Решетинский.

Пастор отметил, что получение официального разрешения на начало строительства Городка милосердия и духовности — заметное событие для верующих и всех жителей Киева.

“Верующие Евангельской Церкви “Христианская Надежда”, благотворительный социальный центр “Варнава” и все жители Киева имеют приятную весть. Ближе стала наша мечта о многофункциональном городке милосердия и духовности по реабилитации детей с особыми потребностями. Получено разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции на начало строительных работ”, — сообщил Валерий Решетинский.

По словам пастора, накануне выборов Киевсовет пыталась отобрать у церковной общины землю, на которой будут строить Городок по реабилитации детей с особым потребностями. Однако проект строительства поддержали исполнительная власть, международная общественность и международные благотворительные организации, отметил Валерий Решетинский.

"Накануне выборов Киевский городской совет, руководствуясь сугубо популистскими предвыборными настроениями, решил отобрать у нашей Церкви землю, которую мы арендовали более 15 лет. Депутаты будто бы стремились показать, как они борются с “застройщиками”. Никто не разбирался в ситуации. Никто не обратил внимания на гигантскую работу нашей Церкви и Фонда по реабилитации детей. Не прислушались к нашим аргументам. А на самом деле - это решение было ударом по больным детям. Спасибо за поддержку международной общественности и международным благотворительным организациям, киевской мэрии и центральной власти, которые не позволили заблокировать реализацию проекта реабилитационного городка. Это решение найдет благодарность в сердцах тысяч киевских семей, в которых есть дети с особыми потребностями”, — считает пастор.

По мнению Валерия Решетинского, решение Киевсовета противоречило концепции развития Киева как города, толерантного к людям с особыми потребностями.

"Мы обращались в посольство США, направляли письма в МВД и Президенту Украины. Христианские церкви и различные международные благотворительные организации были неприятно удивлены блокированием проекта строительства реабилитационного городка. Действия власти шли вопреки разговорам о том, что Киев должен быть удобным для людей с особыми потребностями. Тогда когда государство и местная община не имеет средств на строительство собственных реабилитационных детских центров, рубят проект, на который бюджет не тратит ни копейки!",- отмечает Валерий Решетинский.

Пастор остановился на достижениях благотворительного центра “Варнава”, отметив, что здесь был реализован первый в Украине проект реабилитации бездомных детей и созданы реабилитационные центры помощи детям с ограниченными возможностями.

“Это детки с проблемами зрения и слуха, с синдромом Дауна, с ДЦП и аутисты, в настоящее время их около 300 человек. Параллельно при “Варнава” функционируют молодежные и детские творческие центры. Все эти программы - благотворительные! Нам есть чем гордиться!",- уточнил Валерий Решетинский.

Решетинский объяснил, на каких началах будет происходить строительство городка милосердия и духовности. Это партнерский проект, добавил он.

“Считаем огромным достижением то, что есть в Украине такие социально ответственные компании, которые готовы инвестировать собственные средства и способны реализовать проект Городка милосердия и духовности в составе многофункционального комплекса. Нам удалось найти такого партнера в лице строительной компании. Понятно, что это партнерский проект, в котором стороны имеют встречную заинтересованность. Именно в таком сотрудничестве реально реализовать этот крайне необходимый маленьким киевлянам современный реабилитационный центр”, — подчеркнул пастор.

Валерий Решетинский пригласил всех сторонников и критиков проекта Городка посетить их Центр реабилитации и убедиться в его уникальных достижениях.

"Приглашаем к себе в гости всех желающих, в том числе и тех, кто пишет о нас разные безобразия. Чтобы ни у кого не было сомнений — покажем и расскажем, как проходят занятия с больными детьми. Каждый убедится в условиях и результатах нашей работы, ознакомится с перспективой, а главное — заглянет в глаза детей, которые получают помощь только в нас и нигде больше. Уверены, такие встречи добавят поддержки нашим планам на развитие”, — убежден Валерий Решетинский.

Напоследок пастор еще раз поблагодарил исполнительную власть за поддержку и отметил позиции благотворительного центра “Варнава” и его церкви.

“Мы не хотим конфликтовать, но и не дадим украсть у нас землю. Спасибо, что с ситуацией ознакомились в МВД, на уровне правительства и Офиса Президента. Мы постарались всем донести нашу боль и беду, а детям дать надежду”, — отметил Валерий Решетинский.

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Автор: УНИАН