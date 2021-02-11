Депутаты Киевсовета поддержали Кличко, проголосовав за 140 млн грн на вакцину от коронавируса.

Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины. Депутаты Киевского городского совета поддержали инициированный Виталием Кличко проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу «Здоровье киевлян» на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавирус в столице, сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

За инициативу Кличко проголосовали 89 депутатов.

"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города», – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы. Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки всего пол миллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину планируется закупить напрямую у производителя.

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Автор: УНИАН