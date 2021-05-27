В сети показали, как в Киеве после непродолжительного дождя затопило дорогу в районе улицы Газопроводной.
Одно из видео опубликовал Telegram-канал «Киев оперативный».
«Непродолжительный, но активный дождь, и вот от улицы Туполева к Газопроводной сразу образовалась река. Автомобилям с низким клиренсом (расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля) ездить здесь сейчас не советуем», – говорится в подписи к видео.
Пользователи сети возмутились, что на этом участке дороги до сих пор не отремонтировали ливневую канализацию, и каждый раз после дождя его затапливает:
«Там всегда так», «Каждый год там такое море», «Ливневая канализация не справляется», «Там ничего не реконструировали».
По информации местных жителей, реконструкция улицы только планируется.
Из-за дождя движение по ряду магистралей в центре Киева было практически заблокировано.
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